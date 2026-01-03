小松島競輪場のF1「第24回笹田伸二杯争覇戦」が開幕した。7Rのガールズ。外併走からホームで叩いて風を切った又多風緑（まただ・ふつか、23＝石川）。ゴール前では外からの強襲に屈したが3着には粘った。「作戦的にいい感じに行けましたね。小松島で練習することもあるので、普段より風を切った感じも、きつくなかったです」長い距離を踏んでアタリはついた。昨年7月の当地戦では優出を果たしている又多。追加参戦を生かし