柏は３日、川崎からＭＦ山内日向汰を完全移籍で獲得したと発表した。２４歳の山内は攻撃的ＭＦで、川崎の下部組織を経て、桐蔭横浜大から２０２４年に川崎へ加入。２５年７月から半年間はＪ２仙台へ期限付き移籍していた。柏を通じて「自分の持っているすべてをこのチームに捧げて闘います。自分自身にベクトルを向けて、全身全霊でレイソルのために走り続けます」とコメントした。