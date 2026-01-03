ＳｎｏｗＭａｎの新曲「ＳＴＡＲＳ」がＴＢＳが中継する「ミラノ・コルティナオリンピック」のテーマ曲に決定したことが２日、同局系「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」の中で発表された。番組最後にスタッフから「報告することありますよね」と水を向けられ、「ラウールの結婚の話？」「だとしたら指輪の数、多すぎるだろ」「いやいや…」とボケあってみんなが笑いあい、「１月２日、深沢がアウトレット行く日じ