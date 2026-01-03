テレビ大分 年末年始を古里などで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。 大分県大分市のJR大分駅では、午前中から大きな荷物を持った人たちが多く見られ、年末年始を一緒に過ごした人たちとの別れを惜しんでいました。 ◆広島へ「友達と久しぶりに再会して、色々なものを食べて遊びにも行って楽しかった」 JRによりますと博多方面に向かう上りの特急ソニックの指定席は3日午後2時時点でほ