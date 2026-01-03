テレビ大分 大分県大分市や別府市では３日、住宅やアパートで火事が相次ぎました。 大分市新春日町では３日午後3時ごろ住宅が燃える火事がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、焼けあとから1人の遺体が見つかりました。火事の後、この家に1人で住む佐藤弘美さん62歳と連絡がとれていないということです。 また、別府市船小路町では３日午後10時ごろアパートの1室の一部が燃える火事がありました