2023年3月、米国を破ってWBC優勝を決め、ナインと喜ぶ大谷翔平（中央）＝マイアミ【ニューヨーク共同】大リーグ公式サイトは2日、「2026年に楽しみな八つのこと」と題して今年の見どころを特集し、日本が大会2連覇に挑む3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開催や、大谷翔平がドジャース移籍後では初めて投打「二刀流」でフルシーズンを戦うことなどを挙げた。最初に取り上げたのは豪華な顔ぶれが集うWBC。米国