永谷園は3日、「おとなのふりかけ紅鮭」のパッケージに「辛子明太子」のふりかけを誤って封入していたとして、6360個を自主回収すると発表した。「辛子明太子」には小麦を使用しているため、アレルギーを持つ消費者は口にしないよう注意を呼びかけている。