食品メーカー永谷園の「おとなのふりかけ」について、永谷園は、辛子明太子のふりかけを誤って紅鮭の包装紙で販売していたと発表しました。回収対象は、おとなのふりかけ「紅鮭」6360個で、賞味期限表示の右側に「20A」と記載があるものです。従業員が、製造過程で包装紙を誤ってセットしたことが原因で、中身は「辛子明太子」ですが、包装紙は「紅鮭」になっているということです。「辛子明太子」のふりかけは、小麦を使用してい