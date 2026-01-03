メキシコ南部で、2日マグニチュード6.5の強い地震があり、これまでに2人の死亡が確認されています。2日午前8時頃、メキシコ南部で強い地震があり、2人が死亡、500以上の住宅が被害を受けました。地震の規模を示すマグニチュードは6.5で、震源は南部ゲレーロ州のリゾート地・アカプルコ沖の太平洋岸付近、震源の深さは35キロでした。ゲレーロ州の知事などによりますと、これまでに自宅の天井が崩落し下敷きとなった女性（50歳）と、