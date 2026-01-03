去年の大晦日、新潟県の佐渡警察署管内の2か所の交番に寄付金の届け出がありました。警察によりますと、両津交番にはビニール袋などに入れられた硬貨、計1万10円と「毎日1枚づつ集めた小銭です 交通事故などで困っている人に少しでも役立てば幸福です月光仮面」というメモがありました。また、佐和田交番には封筒に入れられた紙幣、合計2万円と「わずかですか交通遺児のために使って下さい」と書かれたメモが置かれており