1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年12月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのミッチ・ジョンソンHC（ヘッドコーチ／初選出）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのジョー・マズーラHC（通算5度目）が選ばれた。 The Coaches of the Month for December!West: Mitch Johnson (@spurs)East: Joe