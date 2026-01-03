三が日最終日のきょう（3日）、岡山市北区の百貨店で新春の「初売り」が行われ、福袋などを求める多くの人でにぎわいをみせています。 【写真を見る】「これを買わないと正月が来ないのよ」岡山高島屋で初売り福袋はあす（4日）まで販売 新春恒例となっている岡山高島屋の「初売り」です【画像①】。開店とともに、福袋のコーナーには人だかりができ、お買い得な衣料品や小物を買い求めていました。ほかにも