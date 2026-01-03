FC今治は3日、横浜FCのMF駒井善成の期限付き移籍加入を発表した。なお、移籍期間はJリーグ百年構想リーグまでとなる。駒井はクラブを通じ、「FC今治のファン、サポーターの皆様初めまして。横浜FCから期限付きで加入させてもらうことになりました駒井善成です。チームのために自分の持てるものを全て出して、FC今治の皆様と素晴らしいシーズンを過ごせるように頑張りますので、応援よろしくお願いします!」とコメント。また