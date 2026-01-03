ロサンゼルス・レイカーズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年1月3日（土）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 128 - 121 メンフィス・グリズリーズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対メンフィス・グリズリーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサン