メジャー8年目、ドジャースで球団史上初の2年連続世界一を達成した大谷翔平投手。2025年はレギュラーシーズンで打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014の好成績。投打二刀流にも復帰し、3年連続4度目の年間MVPを獲得した。大舞台で輝きを放った大谷は、「状況別打撃成績」で真価が浮き彫りになる。過去最多の本塁打数を記録するなど、ここ一番での勝負強さが際立った。 ■「好機に弱い」は誤り