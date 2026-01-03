2025年12月22日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、2026年1月10日（土）に黒部市総合体育センターで行われるSVリーグ女子第12節GAME1のデンソーエアリービーズ戦を、故・丸山貴也氏の追悼試合として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025年9月に逝去が発表されていた丸山氏。1984年のロサンゼルスオリン