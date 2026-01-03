京都市東山区の八坂神社で行われた新春恒例の「かるた始め式」＝3日午後京都市東山区の八坂神社で3日、華やかな平安装束をまとった女性らが百人一首の手合わせを披露する新春恒例の「かるた始め式」があった。観光客らはカメラやスマートフォンを向け、みやびな雰囲気を楽しんだ。全日本かるた協会近畿支部の女性12人が「かるた姫」「童女」として能舞台に上がり、向かい合って座った。百人一首の上の句が読み上げられると、参