◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)総合優勝には届かなかったものの、前回大会の記録を上回る10時間40分7秒（復路新・総合新）で大学最高順位となる総合2位となった國學院大。大会を終え前田康弘監督は「悔しい気持ちと一方で、すがすがしい気持ちの両方が入り組んでいる感じですね。選手が正々堂々と、素晴らしい背中を見せて戦ってくれていたので、それを見ているだけで、いっぱいになっちゃったんです（泣