◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)駒澤大学のキャプテンをつとめた山川拓馬選手(4年)は、今回の箱根駅伝を振り返り、今後への思いを語りました。今年は8区を託された山川選手。区間4位となる1時間4分34秒の走りを見せ、タスキをつなぎました。キャプテンとしてチームを率いた1年については「本当に色々、様々な涙あり笑顔ありの1年間を過ごさせていただいて」とコメント。それでも「最後の最後で自分が故障し