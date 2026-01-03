第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３年連続９度目の総合優勝を飾った青学大のエース兼主将・黒田朝日（４年）の目には涙が光っていた。２日の往路では山上りの５区で区間新記録を樹立。５位からの逆転劇で往路優勝に導くと、３日の復路はチームメートがリードを広げてトップでフィニッシュ。原晋監督は優勝回数にちなんで「９回」胴上げされ、黒田も「３回」宙に舞った。総合優勝の瞬間を見守った原監督の