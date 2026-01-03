µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Ç£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»þ´ÖÀÚ¤ì´ÖºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍ­ÎÏ¤Ê°ÜÀÒÀè¤ò¹Ê¤ê½Ð¤»¤º¡¢¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢²¬ËÜ¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢Èà