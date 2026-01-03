女優の吉岡里帆が、モノクロ着物ショットを披露し、反響を呼んでいる。吉岡は３日までに自身のインスタグラムを更新。「明けましておめでとうございます」と新年の挨拶をし、豪華な着物姿を写したモノクロショットを多数披露した。「今年の初仕事は"はじめてのおつかい"見守り隊です。番組の大ファンだったので嬉しかったなぁ…」と記し、「子供達の凄まじい頑張りと、親御さん達の多大なる想いが詰まった最高の番組です。本日