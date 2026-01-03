第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が総合優勝を果たした。東洋大は21年連続シード権獲得を狙ったが14位フィニッシュで届かず、予選会に回ることになった。7区では濱中尊（3年）が力走。手袋に記されていた文字がファンを感激させている。小田原中継所で襷を受けた濱中。着用していた手袋には「岸本遼太郎」「お前に託す