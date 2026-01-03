「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）王者青学大が１０時間３７分３４秒の大会新記録で史上初２度目の３連覇を果たした。復路では６区に抜てきされた１年生の石川浩輝（１年）が区間３位の５７分１６秒の快走で、１８秒だった２位早大との差を１分３４秒に広げて７区へ。７区の佐藤愛斗（２年）も区間３位の走りで首位を守り、８区の塩出翔太（４年）につないだ。塩出は圧巻の区間新記録で３年連続区間賞