北陸自動車道は金沢方面に向かう上り線の小矢部ICと金沢森本ICの区間が事故のためきょう午前9時40分から通行止めになり、およそ3時間半後のきょう午後1時20分に解除されました。中日本高速道路や日本道路交通情報センター、警察などによりますと、事故は、金沢市の清水谷第2トンネルなどで発生。車が横転するなどして通行止めとなりました。通行止めは、およそ3時間半後の午後1時20分に解除されました。この事故に伴い、迂回