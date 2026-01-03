2025年は、サプライズヒットとなった『落下の王国』や、4DX上映で再注目を浴びた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』など、映像美やギミックを“浴びる”劇場体感型作品が、ヒット要因の一つとなった年だ。そんな流れの先に現れたのが、聴覚へのアプローチによって観客の神経そのものを揺さぶる映画『ウォーフェア戦地最前線』、1月16日から劇場公開される。【動画】ほぼ銃声と爆撃音のみの本編映像＆舞台裏を監督が語る特別映