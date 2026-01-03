第102回東京箱根間往復大学駅伝は3日、復路5区間に関東の20校とオープン参加の関東学生連合を加えた21チームが参加して行われ、往路17位から出た帝京大が9位に入り、3年連続でシード権を獲得した。シード圏内の10位との4分15秒差をひっくり返す大逆転劇に、中野監督は「こんなことが起きるのかと、本当にしびれた。17位から9位って（過去）ないと思う」と目を丸くした。復路はいずれも区間6位以内と底力を発揮した。「世界一諦