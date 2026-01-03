◇第105回全国高校ラグビー準々決勝国学院栃木7―14大阪桐蔭（2026年1月3日花園）前回大会4強の国学院栃木（栃木）は大阪桐蔭（大阪第三）に7―14で敗れ、準決勝進出を逃した。0―7で折り返した後半19分、左のラインアウトから右に展開し、WTB家登正宜（3年）が右隅にトライ。キックも決まり、同点とした。ただ、後半26分に相手にトライを許し、7―14とされた。最後までゴールライン手前で攻め続けたが、一歩及ばなかっ