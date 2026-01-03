＜第102回箱根駅伝＞◇3日◇復路◇箱根−東京（5区間109・6キロ）歌手相川七瀬（50）が3日、X（旧ツイッター）を更新。箱根駅伝を終えた国学院大の選手らの健闘をたたえた。相川は国学院大卒業生で、現在は国学院大の大学院で学ぶ。母校は今年、優勝した青山学院大とは2分33秒差の10時間40分7秒でフィニッシュ。前回の3位から順位を上げ、過去最高の総合2位に食い込んだ。相川は「國學院2位過去最高の順位でフィニッシュしました