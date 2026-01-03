パウダーコーナーや仮眠室も関西エアポートは2025年12月23日、関西空港のランプエリア（制限区域）に女性従業員専用の休憩室を新設すると発表しました。ランプエリアでの設置は初めての取り組みです。【写真】えっ…これが関空に設置の「超充実のスタッフ休憩室」ですこの休憩室は近年、ランプエリアで働く女性従業員が増加していることを受けたもの。場所は第1ターミナルビル内で、面積は196.83平方メートル。施設内には休憩