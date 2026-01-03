インテルが、アル・ヒラルに所属するポルトガル代表DFジョアン・カンセロの獲得に関心を示しているようだ。2日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じた。現在31歳のカンセロは、ベンフィカとバレンシアを経て、2017−18シーズンにバレンシアからの期限付き移籍でインテルに在籍。公式戦28試合に出場した。同選手はその後、ユヴェントス、マンチェスター・シティ、バイエルン、バルセロナでもプレー。2024