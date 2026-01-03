北海道苫小牧市樽前で2026年1月3日、養豚場が燃える火事が発生しました。消防隊9台が出動し、消火活動が続いています。3日午後1時15分ごろ、「ブタ小屋が燃えている」と消防から警察へ連絡がありました。警察によりますと、燃えているのは養豚場のブタ小屋で、100頭以上のブタが小屋の中にいるとみられるということです。けが人の情報はいまのところありません。