◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝が行われ、青山学院大学が2度目の3連覇を達成。さらに総合記録・往路記録・復路記録の全てを更新し、原晋監督が喜びの声を語りました。青山学院大学は前日の往路で1区16位スタート。それでも2区からは順調に追い上げ、5区を走った黒田朝日選手が驚異の区間新記録で大逆転往路優勝を飾りました。3日の復路で先頭を譲らず。史上初となる2度目の3連覇を果たしま