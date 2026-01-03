◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）青学大が史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。８区で区間新記録を出し優勝へ加速させた塩出翔太（４年）は、レース後の会見で「絶対、勝ってやると思った」と負けん気の強さを口にした。闘争心に火がついたのは、往路７位から逆転優勝を狙った駒大