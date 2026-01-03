◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)前回大会は10位と“7秒差”に泣き11位でシード権を逃した順天堂大学。見事総合3位で箱根路を締めくくりました。往路は1区の池間凛斗選手(2年)からチーム一丸で奮闘し、6位でフィニッシュ。復路は7区の玉目陸選手(2年)が区間2位、8区の永原颯磨選手(2年)が区間3位、9区の石岡大侑選手(4年)が区間5位と区間上位でつなぐと、10区の山本悠選手(2年)が区間3位の快走で中央大学や