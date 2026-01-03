東京女子プロレスに所属する上福ゆき（32）が3日までにSNSを更新。着物での初詣姿を投稿した。自身のX（旧ツイッター）で「AIじゃ物足りずモノホン初詣してきました」と着物姿を投稿した。「寒過ぎて滅」と締めた。インスタグラムストーリーズでも「寒い！だがしかし着物っていいね！」と着物の自撮りショットを公開。ネットでは「凄く綺麗」「メッチャ麗しいなぁ〜」「素敵」「可愛すぎて滅」などの声が上がった。