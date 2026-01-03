韓国女性グループ・ＡｆｔｅｒＳｃｈｏｏｌとして活動後、女優として活躍しているナナ（３４）が２日、自身のインスタグラムを更新。自宅に侵入し強盗行為をした３０代男性の加害者から、殺人未遂および特殊傷害の疑いで逆告訴されたことを受け、心境を明かした。昨年１１月、ナナと実母の住むマンションに強盗が凶器を持って侵入。２人は負傷しながらも犯人を制圧し、相手に与えた傷害は警察から正当防衛が認められていた。