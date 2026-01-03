箱根駅伝は、青山学院大学が大会新記録で史上初、2度目の3年連続総合優勝を果たしました。2日は最終5区で大逆転。大会新記録で往路優勝を果たした青山学院が、3連覇へ向けて芦ノ湖をスタート。1年生の石川浩輝選手が軽快に山を下り2位との差を1分以上広げます。その後も青山学院が盤石のたすきリレー。8区では、4年生の塩出翔太選手が、区間新記録の快走を見せるなど着実にリードを広げ独走態勢に入ります。そして、最終10区2年生