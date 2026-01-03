映画館のロビーに入った瞬間、「あっ、ポップコーンのにおいだ」って思ったことはありませんか？あの美味しそうなにおい、かなり戦略的に空気で届けているのだそう。新晃工業株式会社の公式TikTok（@sinko.jp）の解説に注目が集まっています。【動画】映画館のポップコーンのにおいの秘密ロビー全体に香りが届くように「気流」が設計されている！ポップコーン売り場の上には空気を送り出すファンがあり、香りがロビー全体に届くよ