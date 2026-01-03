懐かしいムード満点の新型「ジャメリカン」Kawasaki Latin America（カワサキ・ラテンアメリカ）は、2025年11月、懐かしい雰囲気をまとった新型モデル「W175 LTD」を発表しました。この「LTD」仕様は、1970年代中盤から80年代にかけての「第1次アメリカンブーム」を彷彿とさせる一台です。【画像】往年の「LTD」の雰囲気を「W」で再現!? カワサキ「W175 LTD」を画像で見る（23枚）当時カワサキが海外向けに販売した「KZ900」