私はユカコ。夫のシンゴと息子のハヤト（11ヶ月）と暮らしています。私はよく息子のハヤトを連れて近所の実家へ遊びに行っています。同居する兄夫婦にはタイキくん（10ヶ月）がいて、一緒にいるとまるで双子のように可愛いです。しかしある日ハヤトがタイキくんの腕に軽く噛みつくと、両親や兄夫婦は大げさに心配。挙句の果てに母から「しばらく家に来ないで」と言われてしまいました。ハヤトに悪気はないのに！私はとても納得で