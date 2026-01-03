◆第105回全国高校ラグビー大会準々決勝東福岡21―17東海大相模（3日、花園ラグビー場）劣勢を打破したのは東福岡の主将でナンバー8の須藤蔣一（3年）だった。後半11分にPGを決められて7―17と10点差と広げられたが、そこから流れを変えていく。「焦ったら負けと思って、自分たちを落ち着かせて。焦らず、自分たちのやるべきことをやろうと」後半14分。敵陣ゴール前10メートルの中央ラックから左へ展開。パスを