釧路市動物園に2025年12月、新たにやってきたメスのホッキョクグマ「マルル」の一般公開がはじまり、さっそく来園者の目を楽しませています。（来園者）「マルル・・・」ホッキョクグマ「マルル」は2012年、札幌市円山動物園で誕生し父親は「デナリ」、母親は「ララ」です。「マルル」は12月11日、熊本市動植物園から釧路市動物園にやってきました。2026年1月3日の新年最初の開園から一般公開され、さっそく来園者の目を楽しませて