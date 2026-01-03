新潟県関川村の山あいの道路上で子グマ1頭が目撃されました。クマはその後山のある方向に向かって逃げていて、警察などは注意を呼びかけています。3日午後0時10分ごろ、関川村安角で「道路の上に体長0.5mのクマを見た」と目撃者から通報がありました。通報を受けた警察官が現場に駆けつけると、体長約50cmのクマを発見。その後、クマは山方向に逃げていったといいます。新潟県では2025年12月31日にも上越市で子グマ1頭が目撃されて