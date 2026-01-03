麻疹ウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）大阪府は3日、インドネシアに渡航歴がある府内の40代男性がはしかに感染したと発表した。昨年12月30日午前11時半ごろから約5分間、泉南市のファミリーマート泉南樽井北店を利用していた。府によると、男性は27日に発症し、今月2日に診断された。ウイルスの空気中での生存期間は2時間以下とされ、現時点で店を利用しても感染の心配はないとしている。