笑福亭鶴瓶へのご褒美で“ガチキス”を披露した美女が、リハーサル段階からスタッフにマジキスをしてしまうという舞台裏が明らかになった。【映像】鶴瓶に“ガチキス”ご褒美美女の正体＆舞台裏の様子正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。また、番組内で行われた人気企画「英語禁止ボウリング」の裏側に