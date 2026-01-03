この先もたびたび冬型の気圧配置が強まるでしょう。5日(月)から6日(火)は北海道の日本海側から北陸で雪が強まり、東北の日本海側で警報級の大雪となる恐れがあります。近畿北部や山陰でも雪が降るでしょう。7日(水)は前線を伴った低気圧の影響で関東など太平洋側で雪の可能性も。8日(木)は再び北海道の日本海側から北陸を中心に風や雪が強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。6日(火)にかけて日本海側は積雪増再び大雪の恐