星野仙一（元中日、阪神、楽天監督／70歳没）あれは、中日での第2次政権2年目、1997年のことだった。【歴代スクープの裏側】阪神・下柳剛が不法侵入トラブルを起こし居直り逆ギレ「俺を知らないのか！」（2005年）華々しく開場したナゴヤドーム（現バンテリンドームナゴヤ）を新本拠地としてスタートしたこの年、優勝を至上命令としながら5年ぶりの最下位に沈没。チームが急失速した夏場過ぎ、星野仙一監督に「おい、ゲンダイ