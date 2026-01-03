◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を制した青学大が復路でも快走し、最終１０区の折田壮太（２年）が栄光のゴールテープを切った。史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成し、復路新記録、総合新記録で花を添えた。駒大を抜いて、単独６位の優勝回数となった。１０人の喜びのコメントは以