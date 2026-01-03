３年連続９２回目の出場となった日大は、往路の９位から一つ順位を下げるも、総合１０位でシード権を確保した。前回大会では２０位に終わっていただけに、新雅弘監督（６４）は「選手様々ですね」と選手たちのがんばりを称賛した。秋の予選会が免除となれば、チーム作りも変わってくるだけに「予選会から出るのとでは全然違いますから。だんだん強くなっていくと思いますよ」と新しい世代とのチーム作りに期待を寄せた。